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Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Минское «Динамо» сыграет со сборной Канады, «Давос» против «Лугано»
30.12.2016 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут полуфинальные матчи.
Кубок Шпенглера
1/2 финала
Динамо Минск – сборная Канады – 17.05
Лугано Швейцария – Давос Швейцария – 22.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут полуфинальные матчи.
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