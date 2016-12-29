﻿ Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Минское «Динамо» сыграет со сборной Канады, «Давос» против «Лугано». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Минское «Динамо» сыграет со сборной Канады, «Давос» против «Лугано»

30.12.2016 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут полуфинальные матчи. 

Кубок Шпенглера

1/2 финала

Динамо Минск – сборная Канады – 17.05 

Лугано Швейцария – Давос Швейцария – 22.15 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут полуфинальные матчи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Жуков: «Положил банкноты в карман рубашки только с одной целью – догнать Рындюка и вернуть ему деньги»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика