Депутат Палаты представителей от Новополоцка Вадим Девятовский в интервью корреспондентам «Прессбола» рассказал о решении в отношении «Химика-СКА».

– Спросим от имени новополоцкого избирателя. Как сделать, чтобы в городе снова были сильные хоккейный и футбольный клубы?

– Все зависит от возможностей. Кто-то думает: Новополоцк сидит на нефтедолларах и ногой покачивает. Это не так. Наш город – серьезный донор региона, а его бюджет – без излишков. На днях я был на итоговой сессии горсовета. Решено: хоккейный клуб «Химик» и школа будут финансироваться из бюджета. Острые проблемы, которые недавно стояли перед хоккеем, сняты. Надо посмотреть, как это будет работать.

Когда ходил, еще кандидатом в депутаты, в коллективы, избирателей интересовал хоккейный вопрос. Я и сам понимаю, что эта игра в Новополоцке популярна. В то же время люди понимают, что какие-то вопросы по шкале приоритетов могут быть выше, чем хоккей.

– Благодаря вам хоккей перешел на бюджетное финансирование?

– Мы вместе решали этот вопрос. С депутатами советовались, выходили на руководство Витебской области, – сказал Девятовский.