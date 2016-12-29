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Вадим Девятовский: «Решено: хоккейный клуб «Химик-СКА» и школа будут финансироваться из бюджета»

30.12.2016 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Депутат Палаты представителей от Новополоцка Вадим Девятовский в интервью корреспондентам «Прессбола» рассказал о решении в отношении «Химика-СКА».

– Спросим от имени новополоцкого избирателя. Как сделать, чтобы в городе снова были сильные хоккейный и футбольный клубы?

– Все зависит от возможностей. Кто-то думает: Новополоцк сидит на нефтедолларах и ногой покачивает. Это не так. Наш город – серьезный донор региона, а его бюджет – без излишков. На днях я был на итоговой сессии горсовета. Решено: хоккейный клуб «Химик» и школа будут финансироваться из бюджета. Острые проблемы, которые недавно стояли перед хоккеем, сняты. Надо посмотреть, как это будет работать.

Когда ходил, еще кандидатом в депутаты, в коллективы, избирателей интересовал хоккейный вопрос. Я и сам понимаю, что эта игра в Новополоцке популярна. В то же время люди понимают, что какие-то вопросы по шкале приоритетов могут быть выше, чем хоккей.

– Благодаря вам хоккей перешел на бюджетное финансирование?

– Мы вместе решали этот вопрос. С депутатами советовались, выходили на руководство Витебской области, – сказал Девятовский.

 
 
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Депутат Палаты представителей от Новополоцка Вадим Девятовский в интервью корреспондентам «Прессбола» рассказал о решении в отношении «Химика-СКА».

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