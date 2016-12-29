﻿﻿ Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Црвене Звезде», «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» и другие результаты. 21.by
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Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Црвене Звезде», «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» и другие результаты

30.12.2016 07:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 29 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Реал Мадрид Испания 78:80 (22:21, 14:16, 27:24, 15:19)
Дата проведения
29 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пол (16), Данстон (14), Браун (14 + 8 подборов), Осман (10), Грэйнджер (4)  старт; Эртель (8 + 6 передач), Хоникатт (6 + 10 подборов), Омич (4), Томас (2), Балбай (0), Мутаф (0).
Реал Мадрид
Дончич (17 + 9 передач), Мачюлис (8), Айон (8 + 7 подборов), Фелипе Рейес (8), Кэрролл (0)  старт; Руди Фернандес (14), Тэйлор (7), Хантер (6 + 8 подборов + 5 перехватов), Томпкинс (6), Дрейпер (3), Рэндолф (3).

Црвена Звезда Сербия  –  ЦСКА Москва Россия 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)
Дата проведения
29 декабря, 21.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
Онлайн матча
Црвена Звезда
Кузмич (16 + 10 подборов), Дженкинс (11 + 6 передач + 6 перехватов), Дангубич (7), Йович (6), Митрович (2)  старт; Симонович (14), Уолтерс (9), Гудурич (9), Лазич (2), Бьелица (2), Добрич (0).
ЦСКА Москва
Джексон (10 + 8 передач + 5 потерь), Де Коло (6), Огастин (3), Фридзон (2), Хряпа (0)  старт; Воронцевич (21), Хайнс (9), Курбанов (8), Теодосич (6 + 6 потерь), Антонов (2), Хиггинс (0).

Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Турция 71:62 (18:9, 22:12, 18:19, 13:22)
Дата проведения
29 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Папапетру (12), Берч (10 + 13 подборов), Манцарис (8), Спанулис (7 + 7 передач + 5 потерь), Папаниколау (3 + 7 подборов)  старт; Лоджески (14), Грин (11), Янг (6 + 7 подборов).
Фенербахче
Слукас (10 + 6 передач), Датоме (10), Антич (5), Юдо (3), Наннэлли (2)  старт; Веселы (22 + 10 подборов), Диксон (9), Калинич (1), Махмутоглу (0), Арна (0).

ЕА7 Милан Италия  –  Жальгирис Литва 70:78 (16:21, 17:15, 23:20, 14:22)
Дата проведения
29 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
ЕА7 Милан
Хикман (15), Сэндерс (15), З. Драгич (10), Пасколо (2), Радулица (0)  старт; Калниетис (16 + 5 потерь), Мачван (8), Фонтеккьо (2), Маклин (2), Чинчарини (0), Абасс (0).
Жальгирис
Улановас (11), Янкунас (9 + 11 подборов), Пангос (6 + 7 передач), Явтокас (4), Вестерманн (2)  старт; Милакнис (16), Лекавичюс (9), Мотум (9), Лима (6), Каваляускас (4), Сейбутис (2).

Баскония Испания  –  Маккаби FOX Израиль 101:88 (30:24, 12:16, 29:24, 30:24)
Дата проведения
29 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Фойгтманн (23 + 9 подборов), Шенгелия (22), Бобуа (14), Ларкин (13 + 13 передач), Ханга (9)  старт; Бадингер (12), Диоп (4), Лус (2), Тилли (2), Блажич (0).
Маккаби FOX
Радд (20), Гаудлок (13), Ландесберг (9), Мекель (7), Айверсон (2)  старт; Уимс (13), Смит (8), Цирбес (7), Сили (6), Пнини (3), Охайон (0), Миллер (0).

Положение команд: ЦСКА Россия – 12-2, Реал Испания – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Панатинаикос Греция – 9-5, Баскония Испания – 9-5, Фенербахче Турция – 9-5, Дарушафака Турция – 8-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Барселона Испания – 6-8, Маккаби FOX Израиль – 5-9, Бамберг Германия – 5-9, Жальгирис Литва – 5-9, УНИКС Россия – 5-9, ЕА7 Милан Италия – 4-10, Галатасарай Турция – 4-10.

 

 
 
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В четверг, 29 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

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