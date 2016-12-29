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Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Црвене Звезде», «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» и другие результаты
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В четверг, 29 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 декабря, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
- Анадолу Эфес
-
Пол (16),
Данстон (14),
Браун (14 + 8 подборов),
Осман (10),
Грэйнджер (4) старт;
Эртель (8 + 6 передач),
Хоникатт (6 + 10 подборов),
Омич (4),
Томас (2),
Балбай (0),
Мутаф (0).
- Реал Мадрид
-
Дончич (17 + 9 передач),
Мачюлис (8),
Айон (8 + 7 подборов),
Фелипе Рейес (8),
Кэрролл (0) старт;
Руди Фернандес (14),
Тэйлор (7),
Хантер (6 + 8 подборов + 5 перехватов),
Томпкинс (6),
Дрейпер (3),
Рэндолф (3).
- Дата проведения
-
29 декабря, 21.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Црвена Звезда
-
Кузмич (16 + 10 подборов),
Дженкинс (11 + 6 передач + 6 перехватов),
Дангубич (7),
Йович (6),
Митрович (2) старт;
Симонович (14),
Уолтерс (9),
Гудурич (9),
Лазич (2),
Бьелица (2),
Добрич (0).
- ЦСКА Москва
-
Джексон (10 + 8 передач + 5 потерь),
Де Коло (6),
Огастин (3),
Фридзон (2),
Хряпа (0) старт;
Воронцевич (21),
Хайнс (9),
Курбанов (8),
Теодосич (6 + 6 потерь),
Антонов (2),
Хиггинс (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
-
Папапетру (12),
Берч (10 + 13 подборов),
Манцарис (8),
Спанулис (7 + 7 передач + 5 потерь),
Папаниколау (3 + 7 подборов) старт;
Лоджески (14),
Грин (11),
Янг (6 + 7 подборов).
- Фенербахче
-
Слукас (10 + 6 передач),
Датоме (10),
Антич (5),
Юдо (3),
Наннэлли (2) старт;
Веселы (22 + 10 подборов),
Диксон (9),
Калинич (1),
Махмутоглу (0),
Арна (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
- ЕА7 Милан
-
Хикман (15),
Сэндерс (15),
З. Драгич (10),
Пасколо (2),
Радулица (0) старт;
Калниетис (16 + 5 потерь),
Мачван (8),
Фонтеккьо (2),
Маклин (2),
Чинчарини (0),
Абасс (0).
- Жальгирис
-
Улановас (11),
Янкунас (9 + 11 подборов),
Пангос (6 + 7 передач),
Явтокас (4),
Вестерманн (2) старт;
Милакнис (16),
Лекавичюс (9),
Мотум (9),
Лима (6),
Каваляускас (4),
Сейбутис (2).
- Дата проведения
-
29 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
-
Фойгтманн (23 + 9 подборов),
Шенгелия (22),
Бобуа (14),
Ларкин (13 + 13 передач),
Ханга (9) старт;
Бадингер (12),
Диоп (4),
Лус (2),
Тилли (2),
Блажич (0).
- Маккаби FOX
-
Радд (20),
Гаудлок (13),
Ландесберг (9),
Мекель (7),
Айверсон (2) старт;
Уимс (13),
Смит (8),
Цирбес (7),
Сили (6),
Пнини (3),
Охайон (0),
Миллер (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 12-2, Реал Испания – 9-5, Олимпиакос Греция – 9-5, Панатинаикос Греция – 9-5, Баскония Испания – 9-5, Фенербахче Турция – 9-5, Дарушафака Турция – 8-6, Анадолу Эфес Турция – 7-7, Црвена Звезда Сербия – 6-8, Барселона Испания – 6-8, Маккаби FOX Израиль – 5-9, Бамберг Германия – 5-9, Жальгирис Литва – 5-9, УНИКС Россия – 5-9, ЕА7 Милан Италия – 4-10, Галатасарай Турция – 4-10.
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В четверг, 29 декабря, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
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