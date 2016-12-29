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НБА. Регулярный чемпионат. «Мемфис» разгромил «Оклахома-Сити», «Кливленд» примет «Бостон» и другие результаты
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В четверг, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Далласом», «Кливленд» примет «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
30 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (22 + 7 подборов),
Батюм (16 + 13 подборов + 8 передач),
Марв. Уильямс (13),
Зеллер (9 + 7 подборов),
Кидд-Гилкрист (4) старт;
Лэмб (10 + 8 подборов),
Сешнс (9),
Камински (4),
Хибберт (4).
- Майами
-
Ричардсон (20),
Уайтсайд (8 + 10 подборов),
Бэббит (7),
Драгич (5 + 8 передач),
Уинслоу (1) старт;
Джонсон (18 + 7 подборов),
Эллингтон (12),
Дж. Джонсон (6),
Рид (5 + 7 подборов),
Макгрудер (0).
- Дата проведения
-
30 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Марк Газоль (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов),
Грин (17),
Харрисон (10),
Аллен (8 + 9 подборов + 5 потерь),
Парсонс (2) старт;
Дэниелс (22),
Рэндолф (21 + 8 подборов),
Эннис (5),
Картер (4),
Болдуин (0),
Мартин (0).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (21 + 6 потерь),
Адамс (6 + 15 подборов),
Морроу (2),
Роберсон (2),
Сабонис (2) старт;
Кантер (19),
Абринес (10),
Грант (9),
Коллисон (5),
Кристон (2),
Синглер (2),
Ловернь (0).
- Дата проведения
-
30 декабря, 04.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Ирвинг (32 + 12 передач),
Лав (30 + 15 подборов),
Джеймс (23 + 8 подборов + 11 передач + 8 потерь),
Томпсон (11 + 9 подборов),
Лиггинс (8) старт;
Джефферсон (11),
Шамперт (6),
Фрай (3),
Данливи (0).
- Бостон
-
Томас (31 + 9 передач),
Брэдли (23),
Краудер (13),
Хорфорд (6),
Джонсон (0) старт;
Жеребко (12 + 7 подборов),
Смарт (9),
Грин (8),
Зеллер (8),
Браун (6),
Олиник (2).
- Дата проведения
-
30 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Джордж Хилл (21 + 8 подборов + 6 передач),
Худ (20),
Хэйворд (20),
Гобер (9 + 13 подборов),
Фэйворс (4 + 12 подборов) старт;
Лайлс (11),
Джонсон (6),
Мак (4),
Инглс (3),
Диао (2).
- Филадельфия
-
Ильясова (16 + 12 подборов),
Окафор (13),
Стаускас (9),
Родригес (3),
Ковингтон (1) старт;
Шарич (14),
Ноэл (14),
Томпсон (7),
Макконнелл (6),
Луваву-Кабарро (0).
- Дата проведения
-
30 декабря, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Бледсоу (22 + 10 передач + 8 потерь),
Букер (19),
Такер (14),
Крисс (8),
Чендлер (7 + 13 подборов) старт;
Юлис (10),
Найт (7),
Лень (5),
Уоррен (4),
Бендер (3),
Барбоза (0).
- Торонто
-
Лаури (24),
ДеРозан (24),
Валанчюнас (8 + 10 подборов),
Сиакам (4),
Кэрролл (2) старт;
Джозеф (15),
Пауэлл (7),
Росс (7),
Паттерсон (0),
Ногейра (0).
- Дата проведения
-
30 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Рэндл (18),
Янг (17),
Расселл (15 + 6 передач),
Денг (3),
Мозгов (0) старт;
Кларксон (15),
Уильямс (10),
Робинсон (8 + 10 подборов),
Ингрэм (3).
- Даллас
-
Мэттьюз (20),
Барнс (17 + 9 подборов),
Финни-Смит (12),
Уильямс (8 + 11 передач + 6 потерь),
Богут (2 + 7 подборов) старт;
Харрис (14),
Пауэлл (14),
Сет Карри (7),
Межри (4),
Андерсон (3).
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В четверг, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Далласом», «Кливленд» примет «Бостон».
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