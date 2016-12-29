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Вадим Девятовский: «В дальних планах Новополоцка стоит реконструкция стадиона «Атлант»

30.12.2016 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Депутат Палаты представителей от Новополоцка Вадим Девятовский рассказал о том, что у города есть дальние планы на реконструкцию стадиона «Атлант», который нуждается в модернизации.

– В дальних планах города его реконструкция. Понимаем, там и дорожки морально устарели. Кстати, само поле футболисты особо не критикуют.

– Зато подтрибунные помещения, раздевалки...

– Не сомневайтесь, при первой возможности все будет отреставрировано. В городе, чтобы вы понимали, нет свободных денег в нужном объеме. И нет такого, что кто-то не любит спорт. В регионе нас нередко называют Спортградом. Но живем по средствам, – сказал Девятовский.

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Депутат Палаты представителей от Новополоцка Вадим Девятовский рассказал о том, что у города есть дальние планы на реконструкцию стадиона «Атлант», который...

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