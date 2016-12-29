﻿ Андрей Жуков: «Не обещал Панченко, что он непременно будет назначен на финал Кубка. Такие назначения нужно согласовывать с Сафарьяном». 21.by
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Андрей Жуков: «Не обещал Панченко, что он непременно будет назначен на финал Кубка. Такие назначения нужно согласовывать с Сафарьяном»

30.12.2016 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В суде Центрального района Минска продолжаются слушания уголовного дела бывшего главы департамента судейства и инспектирования БФФ Андрея Жукова, обвиняемого по ст.430 (ч.ч. 1,2) и ч.2 ст.426 УК РБ.

На стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил ситуацию с получением денежных средств от судьи Вадима Панченко.

«Панченко я знаю, как высококлассного арбитра. В мае 2016 года его кандидатура рассматривалась в плане назначения на финал Кубка Беларуси. Это очень ответственный матч, который находится под пристальным вниманием общественности, и судейские назначения на него серьезно обсуждаются. Помимо Панченко, рассматривались и иные кандидаты, в том числе Кульбаков. Панченко интересовался у меня возможностью назначения на финал. Разговор состоялся возле моего дома по улице Захарова в Минске. Я сказал, что итоговое решение от меня зависит лишь частично, назначения на финальные матчи нужно согласовывать с первым зампредом федерации Сафарьяном. Согласование с ним документально не закреплено, свою подпись в графике назначений судей он не ставит.

Что Панченко непременно будет назначен главным арбитром на финал Кубка Беларуси, я ему не обещал. Я сказал только, что его кандидатура рассматривается. Он поблагодарил меня за доверие, за то, что он был назначен на полуфинальный матч, открыл кошелек и передал мне 200 долларов США. Я принял эти деньги в качестве благодарности за назначение его на полуфинал. Впоследствии я предоставил Сафарьяну список кандидатов на финал, в котором были Кульбаков, Цинкевич и Панченко. Сафарьян одобрил кандидатуру Кульбакова», – сказал Жуков.

Вадим Панченко: «Финал Кубка? Жуков сказал: «Накрой поляну, и я все решу». Передал 200 долларов, но меня на игру не назначили, а деньги не вернули»

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Теги: Минск
 
 
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В суде Центрального района Минска продолжаются слушания уголовного дела бывшего главы департамента судейства и инспектирования БФФ Андрея Жукова, обвиняемого по...

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