В суде Центрального района Минска продолжаются слушания уголовного дела бывшего главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова, обвиняемого по ст.430 (ч.ч. 1,2) и ч.2 ст.426 УК РБ.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, прокурор просит у суда признать Жукова виновным в совершении преступления по ч. 1 и 2 ст . 430 и ст. 426 УК РБ и назначить ему наказание в виде лишения свободны на 5 лет с конфискацией имущества и штрафом в 500 базовых величин с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Добавим, что адвокат Жукова в судебных прениях считает, что действия обвиняемого квалифицированы неправильно и просит переквалифицировать часть 2 ст. 430 в часть 2 ст. 209 УК РБ.

Из УК РБ:

Часть 2, статья 430: Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Часть 2, статья 209: Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, –

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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