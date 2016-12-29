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Андрей Жуков: «Меня уже строго и справедливо наказали в футболе. Поэтому прошу у суда снисхождения»
30.12.2016 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший глава департамента судейства и инспектирования Андрей Жуков на суде выступил с последним словом перед судом.
«Я сделал большую ошибку. Хочу за это принести извинения всем людям, которых я подвел: руководство федерации, свою семью. Меня уже строго и справедливо наказали в футболе (Жуков признан персоной нон-грата – прим. Tribuna.com). Моя жизнь в нем закончилась. Поэтому прошу у суда снисхождения», – сказал Жуков, передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский.
Приговор Андрею Жукову огласят 5 января 2017 года.
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Бывший глава департамента судейства и инспектирования Андрей Жуков на суде выступил с последним словом перед судом.
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