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Приговор Жукову огласят 5 января

30.12.2016 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, приговор бывшему главе судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову огласят 5 января 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что прокурор просит для Жукова 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бывший менеджер обратился к суду с последним словом.

Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска.

Адвокат Жукова в судебных прениях считает, что действия обвиняемого квалифицированы неправильно и просит переквалифицировать часть 2 ст. 430 в часть 2 ст. 209 УК РБ.

Из УК РБ:

Часть 2, статья 430: Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Часть 2, статья 209: Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Теги: Минск
 
 
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Как передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, приговор бывшему главе судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову огласят 5 января 2017 года.

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