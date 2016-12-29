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Приговор Жукову огласят 5 января
30.12.2016 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, приговор бывшему главе судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову огласят 5 января 2017 года.
Ранее
Бывший менеджер
Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска.
Адвокат Жукова в судебных прениях считает, что действия обвиняемого квалифицированы неправильно и просит переквалифицировать часть 2 ст. 430 в часть 2 ст. 209 УК РБ.
Из УК РБ:
Часть 2, статья 430: Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Часть 2, статья 209: Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, –
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Как передает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, приговор бывшему главе судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову огласят 5 января 2017 года.
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