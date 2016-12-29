Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Василия Жарко заместителем премьер-министра Беларуси, очертил для чиновника круг задач и обязанностей.

Напомним, с мая 2006 года по декабрь 2016 Жарко бы министром здравоохранения Беларуси.

«Действительно, есть в вашей отрасли серьезные успехи. Но и огромное количество недостатков, которыми вам придется заниматься и в должности вице-премьера. Еще я выбрал потому, что вы у нас министр уже с огромным опытом. Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности. Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. Если бы вы их не решали, вы бы министром не были.

Социальная сфера, которую вы будете курировать, в том числе входит в зону ответственности и главы Администрации президента. Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это – идеология, вопросами которой занимается Администрация президента. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать, – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

«Нам нужно и по спорту серьезно поработать. Слишком много денег тратим. Конечно, относительно много. А результатов ожидаемых нет. И мой вам совет: вы ни для кого не должны быть добрым дядей», – сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ .