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Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера»

30.12.2016 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, 25-летний белорусский полузащитник Илья Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера».

Напомним, после разрыва контракта с греческим «Панэтоликосом» футболист с мая 2016 года пребывает в статусе свободного агента.

По словам агента футболиста Евгения Гайдука, причиной разрыва контракта стала травма Алексиевича.

Напомним, ранее в Беларуси хавбек выступал за «Торпедо-БелАЗ», «Гомель» и БАТЭ.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» проявляет интерес к Эдгару Олехновичу.

Илья Алексиевич: «Мы с моим агентом Гайдуком в поисках. Но конкретики пока нет»

 
Теги: Гомель
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, 25-летний белорусский полузащитник Илья Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера».

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