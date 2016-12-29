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Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера»
30.12.2016 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, 25-летний белорусский полузащитник Илья Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера».
Напомним, после разрыва контракта с греческим «Панэтоликосом» футболист с мая 2016 года пребывает в статусе свободного агента.
По
Напомним, ранее в Беларуси хавбек выступал за «Торпедо-БелАЗ», «Гомель» и БАТЭ.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» проявляет
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Как стало известно Tribuna.com, 25-летний белорусский полузащитник Илья Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера».
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