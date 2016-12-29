Как стало известно Tribuna.com, 25-летний белорусский полузащитник Илья Алексиевич попал в сферу интересов «Шахтера».

Напомним, после разрыва контракта с греческим «Панэтоликосом» футболист с мая 2016 года пребывает в статусе свободного агента.

По словам агента футболиста Евгения Гайдука, причиной разрыва контракта стала травма Алексиевича.

Напомним, ранее в Беларуси хавбек выступал за «Торпедо-БелАЗ», «Гомель» и БАТЭ.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» проявляет интерес к Эдгару Олехновичу.

Илья Алексиевич: «Мы с моим агентом Гайдуком в поисках. Но конкретики пока нет»