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Вадим Девятовский: «А в федерации я вообще волонтер – не получаю ни копейки»

30.12.2016 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА и депутат Палаты представителей Вадим Девятовский рассказал о своем ритме жизни.

– Вы живете на два города. В Минске работа, в Новополоцке семья и депутатские дела...

– Депутатские дела в первую очередь. И мать – это святое.

– Как часто курсируете туда и обратно?

– Примерно раз в три-четыре дня. За четыре месяца у меня пробег – 22 тысячи километров. И сам за рулем. В парламенте состою в комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике – я зампредседателя. На всю комиссию у нас одна машина. Никогда ею не пользовался. У нас депутаты не как в России, где за каждым закреплено личное авто. А в федерации я вообще волонтер – не получаю ни копейки.

– Так переехали бы в Минск.

– В Новополоцк тянет просто катастрофически. И как я могу переехать, если люди избрали меня депутатом на четыре года? Отстаиваю интересы избирателей. В Минск приехал сегодня ночью – вчера проводил прием в Новополоцке. Пришли 13 человек. Но бывает и по 20-25, – сказал Девятовский.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель БФЛА и депутат Палаты представителей Вадим Девятовский рассказал о своем ритме жизни.

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