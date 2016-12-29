|
Румас на белорусском языке поздравил болельщиков с Новым годом
30.12.2016 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас поздравил болельщиков с Новым годом на белорусском языке.
«Шаноўныя сябры! Да моманту, калі 2016 год стане гісторыяй ды перадасць паўнамоцтвы свайму спадкаемцу застаецца зусім трошкі. Старшыня Асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола» Сяргей Мікалаевіч Румас выкарыстоўвае гэты час, каб павіншаваць заўзятараў з надыходзячым 2017-м пры дапамозе відэа-прамовы», – говорится в сообщении АБФФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель АБФФ Сергей Румас поздравил болельщиков с Новым годом на белорусском языке.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии