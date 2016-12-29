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Сачивко перешел в минское «Динамо»

30.12.2016 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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30-летний центральный защитник Александр Сачивко подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что  в 2003 году футболист начинал свою карьеру в дубле «Динамо». После чего отправился выступать за «Дариду».

В 2005 году Сачивко подписал контракт с «Минском», за который выступал 11 сезонов. За это время в клубе Сачивко провел более 250 матчей, в которых отличился 13 раз.

В минувшем сезоне капитан «Минска» провел 28 матчей – второй показатель игрового времени в стане «красно-синих», в которых отличился 6 раз – это третий рейтинг снайперов «горожан».

Сачивко перешел в минское «Динамо»

Фото: официальный сайт «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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30-летний центральный защитник Александр Сачивко подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

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