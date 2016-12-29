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«Барселона» – лидер примеры по размеру средней зарплаты в команде
30.12.2016 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» возглавила список клубов чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде.
Каталонский клуб выплачивает игрокам команды в среднем по 7,1 миллиона евро. Занимающий вторую строчку «Реал» имеет среднюю зарплату в 6,4 миллиона евро.
Замыкают список клубов «Лас-Пальмас» и новичок примеры и «Леганес».
фото: As
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«Барселона» возглавила список клубов чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде.
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