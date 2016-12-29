В пятницу, 23 декабря, соревнованиями по бильярду завершилась круглогодичная спартакиада трудовых коллективов Вилейского района 2016 года. Турнир по этому 13-му спартакиадному виду спорта прошёл в бильярдном зале бассейна Центра физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн» на трёх бильярдных столах с участием 6-и команд (состав команды два человека).

После игр предварительного (группового) этапа турнира право сыграть в финале завоевали команды ДРОЦ «Надежда» и ОАО «Зенит-БелОМО». Бильярдисты «Надежды» Руслан Тарабаев и Михаил Шульжицкий уверенно, без шансов для соперников, переиграли команду «Зенита» – 2:0 и стали чемпионами спартакиады. Команда «Зенита» (Сергей Яновский и Арнольд Костюшевский) на втором месте. В матче за 3-е–4-ое места встретились команды ООСиТ (Александр Лукин, Владимир Стульников) и «Водоканала» (Роман Бриль, Владимир Прокопович). При равном счёте 1:1 (после индивидуальных игр) для определения победителя в матче была проведена «золотая» партия, в которой соперники играли парами. В совершенно равной игре, когда в самом её конце на зеленом сукне стола оставались два шара, решающий удар нанёс Владимир Стульников, вогнавший прямым ударом восьмой шар в лузу – 8:7 в пользу Александра Лукина и Владимира Стульникова, и команда ООСиТ занимает третье призовое место на спартакиаде. «Водоканал»остаётся на 4-ом месте, следующие места (5-ое и 6-ое) за командами «Хлебозавода» и «ЖКХ».

Весь турнир прошёл под знаком заметного превосходства команды «Надежда»,в которой играл один из сильнейших бильярдистов нашего города Руслан Тарабаев. В «Зените» солировал самый молодой участник соревнований Сергей Яновский, буквально «втощивший» команду в финал. Михаил Шульжицкий и Владимир Стульников одержали победу во всех своих матчах.

После соревнований бильярдистов коллектив отдела образования, спорта и туризма (ООСиТ) окончательно оформил безоговорочную победу в общекомандном спартакиадном зачёте – 313 очков, РКУП «Водоканал» устоял на втором месте – 262 очка и впервые стал призёром спартакиады, ОАО «Зенит» «БелОМО», сокративший отставание от водников до 9 очков, вынужден смириться только с третьим призовым местом. «Энергосбыт» на 4-ом месте – 188 очков, у «МЧС» всё те же 144 очка и 5-ое место.

Остальные коллективы, эпизодически принимавшие участие в спартакиаде, заметно приотстали.