21-ый турнир по мини-футболу, проводившийся федерацией футбола Вилейского района с 20 ноября по 18 декабря с участием 12-и команд, завершился победой команды «Антей», рассказал председатель федерации Игорь Шабан. В этом году турнир, называемый, и не без оснований, болельщиками неофициальным чемпионатом Вилейского района по мини-футболу, после двухгодичного перерыва наконец-то вернулся под крышу родного дома – спортивного зала ЦФОР «Сатурн» по ул. Толстого, 55. Для его проведения пришлось заменить покрытие пола, из-за которого ноги спортсменов скользили по нему, как по льду. Олег Губич из команды «Ветераны» и Евгений Вербицкий («Мехатроника») приняли в этой непростой и кропотливой работе самое непосредственное и действенное участие, за что им и высказываются слова благодарности.

Турнир проводился по самой объективной круговой системе. За 11 туров команды сыграли 66 матчей. За три тура до окончания турнира лидировали футболисты «Маковья», нанёсшие поражение одному из фаворитов – «Антею» – 8:7, но неожиданные потери очков командой на самом финише турнира (поражение от «МЧС», ничья с «Ветеранами» и, главное, поражение от «Мехатроники») не позволили команде подняться выше 5-го места. «Антей»,единожды оступившись, очков больше не терял, одерживая победу за победой и с 30-ью очками занял на турнире 1-ое место. За команду-победительницу играли: Андрей Шабан, Олег Гулевич, Александр Белевцев (капитан), Виталий Кулеш, Дмитрий Зинкевич, Михаил Цирук, Виктор Селицкий, Дмитрий Янель, Александр Ярошевич, Александр Грихутик. Представлял команду Вадим Сильванович, который в случае игровой необходимости надевал вратарские перчатки и защищал ворота. «Мехатроника» на втором месте – 27 очков (поражения от «Антея» и «Шиловичей»), «Зенит» с 24 очками занимает третье призовое место (команда потеряла 9 очков после поражений от «Антея», «Мехатроники» и «Маковья»). «Первый Белорусский» на 4-ом месте – 22 очка, «Шиловичи» – 6-ое место – 21 очко, 7-ое – «Волковщина» – 16, 8-ое – «МЧС» – 10, 9-ое – «Нарочанские зори» – 10, 10-ое место – «Ветераны» – 7, 11-ое – «Чурлёны» – 4 и замыкает турнирную таблицу «Куренец» с одним очком.

– Любопытнейший матч был сыгран на турнире, – рассказал Игорь Шабан, – команда «Нарочанские зори», казалось, безнадёжно проигравшая «МЧС» – 1:8, смогла, небывалый случай, отыграться и свести матч к ничьей.

Лучшие игроки турнира по решению организаторов: Гулевич Олег («Антей»), Вадим Ярошонок («Мехатроника»),Дмитрий Занкович («Зенит») и Михаил Григорович («Маковье»).

Больше всех мячей на турнире забил Михаил Качан («Мехатроника») – 49, не сбился прицел и не отсырел порох у второго бомбордира Олега Губича – 47 мячей. Олег с завидным постоянством и настойчивостью увеличивает свой бомбордирский счёт забитых мячей на турнирах по мини-футболу и довёл его до 854-х. Артём Ермаков («Первый Белорусский») третий в списке лучших голеодоров – 41 забитый мяч.

Справились с непростой судейской работой на этом турнире Александр Поченков (главный судья), судьи Кирилл Шинкевич и Олег Губич.

Федерация футбола Вилейского района, игроки, болельщики благодарны директору ЦФОР «Сатурн» Наталье Ставской, администраторам, техническим работникам спортзала за оказанную помощь в организации и проведении турнира.

Второй турнир по мини-футболу, памяти Дениса Шульгача, состоится в январе-феврале 2017 года и пройдёт в универсальном спортивном зале Мядельского ФОКа.

Владислав ВОЗЕНЧУК