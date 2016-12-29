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Домрачева вошла в состав сборной Беларуси на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
30.12.2016 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на 4-ый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников и Дмитрий Дюжев.
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Стал известен предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на 4-ый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
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