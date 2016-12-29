|
Легчилин попал в сферу интересов брестского «Динамо»
30.12.2016 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» проявляет интерес к Алексею Легчилину.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник защищал цвета «Минска» и провел в чемпионате 26 матчей, где забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» проявляет интерес к Алексею Легчилину.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии