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Легчилин попал в сферу интересов брестского «Динамо»

30.12.2016 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» проявляет интерес к Алексею Легчилину.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник защищал цвета «Минска» и провел в чемпионате 26 матчей, где забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Брестское «Динамо» проявляет интерес к Алексею Легчилину.

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