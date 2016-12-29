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Домрачева включена в предварительную заявку на этап КМ в Оберхофе
30.12.2016 16:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева попала в предварительную заявку сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
© Sputnik Константин Чалабов
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартуют в немецком Оберхофе 5 января мужской спринтерской гонкой, 6 января на старт выйдут женщины.
В предварительную заявку включены:
Если Домрачева выйдет на старт в Оберхофе, для нее это будут первые официальные соревнованиями в новом сезоне после
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Домрачевой понадобилось все 97 дней, чтобы восстановиться после родов и вновь выйти старт.
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