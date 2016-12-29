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Домрачева включена в предварительную заявку на этап КМ в Оберхофе

30.12.2016 16:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева попала в предварительную заявку сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Домрачева включена в предварительную заявку на этап КМ в Оберхофе
© Sputnik Константин Чалабов
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартуют в немецком Оберхофе 5 января мужской спринтерской гонкой, 6 января на старт выйдут женщины.

В предварительную заявку включены: 

  • Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола
  • Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников

Если Домрачева выйдет на старт в Оберхофе, для нее это будут первые официальные соревнованиями в новом сезоне после рождения дочери Ксении.

 
Теги: Минск
 
 
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