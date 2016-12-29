МИНСК, 29 дек — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева попала в предварительную заявку сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.



© Sputnik Константин Чалабов Украинский тренер: видел Домрачеву, она давно готова к стартам

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартуют в немецком Оберхофе 5 января мужской спринтерской гонкой, 6 января на старт выйдут женщины.

В предварительную заявку включены:

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников

Если Домрачева выйдет на старт в Оберхофе, для нее это будут первые официальные соревнованиями в новом сезоне после рождения дочери Ксении .