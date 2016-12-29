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Дарья Домрачева включена в состав белорусской сборной на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
30.12.2016 16:47 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 30 декабря. Лидер белорусской сборной по биатлону Дарья Домрачева включена в состав команды на 4-й этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет с 5 по 8 января.
Домрачева пропустила предыдущие этапы Кубка мира в связи с рождением дочери (появилась на свет 1 октября в Минске). Она замужем за знаменитым норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом. Пара назвала дочку Ксенией. Домрачева возобновила тренировки в конце октября.
26 декабря другая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) завершила выступления в текущем сезоне в связи с беременностью.
Состав сборной в Оберхофе: женщины — Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола; мужчины — Владимир Чепелин, Роман Елётнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.
Александр Ванкович, БелаПАН.
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Минск, 30 декабря. Лидер белорусской сборной по биатлону Дарья Домрачева включена в состав команды на 4-й этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдет с 5 по 8...
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