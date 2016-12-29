|
Сарока подписал контракт с минским «Динамо»
30.12.2016 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт с минским «Динамо» подписал 24-летний нападающий Антон Сарока.
Прошлый год форвард провел в составе «Городеи». За это время футболист провел 25 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт с минским «Динамо» подписал 24-летний нападающий Антон Сарока.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии