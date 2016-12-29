﻿ Васильев, Канашиц и Комашко выиграли конкурс НОК на лучший цикл публикаций из Рио в республиканской газете, Стуло – за цикл телевизионных программ. 21.by
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Васильев, Канашиц и Комашко выиграли конкурс НОК на лучший цикл публикаций из Рио в республиканской газете, Стуло – за цикл телевизионных программ

30.12.2016 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Подведены итоги республиканского конкурса среди спортивных журналистов на лучшее освещение деятельности НОК Беларуси в год 25-летия, а также хода подготовки и участия белорусских спортсменов в XXХI летних Олимпийских играх в Рио.

В категории «25 лет НОК Беларуси» одним из победителей стал сотрудник «Белтелерадиокомпании» Николай Стуло. Он получил награду за цикл телевизионных программ.

Напомним, что Стуло является автором репортажа о белорусском журналисте Юрии Михалевиче и выпуска с интервью заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна.

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В категории «Рио-2016» за материалы или цикл материалов, опубликованных в республиканских печатных СМИ победителями признаны – Руслан Васильев, Сергей Канашиц и Дмитрий Комашко. Первый представляет издание «Спортивная панорама», остальные – «Советская Белоруссия».

Отметим, в ходе Олимпийских игр Канашиц и Васильев помимо газетных материалов, вели ежедневный видеоблог.

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Со списком всех победителей можно ознакомиться здесь.

 
 
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