Новополоцкий «Нафтан» рассчитался по всем долгам перед футболистами и тренерами за 2015 год.

Напомним, ранее в связи с систематическим неисполнением решений комитета АБФФ по статусу и переходам и футболистов в отношении погашения имеющихся задолженностей за 2014 год было принято решение применить к «Нафтану» наказание в виде лишения трех очков в турнирной таблице чемпионата Беларуси-2017.