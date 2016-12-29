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«Нафтан» рассчитался по долгам за 2015 год
30.12.2016 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новополоцкий «Нафтан» рассчитался по всем долгам перед футболистами и тренерами за 2015 год.
Напомним, ранее в связи с систематическим неисполнением решений комитета АБФФ по статусу и переходам и футболистов в отношении погашения имеющихся задолженностей за 2014 год было принято решение применить к «Нафтану» наказание в виде лишения трех очков в турнирной таблице чемпионата Беларуси-2017.
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Новополоцкий «Нафтан» рассчитался по всем долгам перед футболистами и тренерами за 2015 год.
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