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«Нафтан» рассчитался по долгам за 2015 год

30.12.2016 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новополоцкий «Нафтан» рассчитался по всем долгам перед футболистами и тренерами за 2015 год.

Напомним, ранее в связи с систематическим неисполнением решений комитета АБФФ по статусу и переходам и футболистов в отношении погашения имеющихся задолженностей за 2014 год было принято решение применить к «Нафтану» наказание в виде лишения трех очков в турнирной таблице чемпионата Беларуси-2017.

 
 
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Новополоцкий «Нафтан» рассчитался по всем долгам перед футболистами и тренерами за 2015 год.

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