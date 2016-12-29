Брестское «Динамо» продлило контракт о сотрудничестве с официальным импортером AUDI в Беларуси компанией «Автосалон-АВ» до конца 2017 года.

«Мы рады сообщить о продлении контракта, а также поздравляем всех болельщиков с тем, что клуб показал высокие результаты во второй половине 2016 года. Надеемся, что в 2017 году команда сумеет реализовать самые высокие цели и продолжит поступательное движение вверх.

Рады, что наша компания органично влилась в спортивную семью Беларуси и надеемся, что запланированная нами работа, как на стадионе, так и за его пределами, пойдет на пользу всем людям, которые будут поддерживать «Динамо-Брест» в сезоне 2017. Пользуясь возможностью, еще раз поздравляем всех с Новым годом!» – заявил генеральный директор «Автосалон-АВ».