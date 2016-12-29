﻿﻿ Брестское «Динамо» продлило контракт о сотрудничестве с официальным импортером AUDI в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Брестское «Динамо» продлило контракт о сотрудничестве с официальным импортером AUDI в Беларуси

30.12.2016 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Брестское «Динамо» продлило контракт о сотрудничестве с официальным импортером AUDI в Беларуси компанией «Автосалон-АВ» до конца 2017 года.

«Мы рады сообщить о продлении контракта, а также поздравляем всех болельщиков с тем, что клуб показал высокие результаты во второй половине 2016 года. Надеемся, что в 2017 году команда сумеет реализовать самые высокие цели и продолжит поступательное движение вверх.

Рады, что наша компания органично влилась в спортивную семью Беларуси и надеемся, что запланированная нами работа, как на стадионе, так и за его пределами, пойдет на пользу всем людям, которые будут поддерживать «Динамо-Брест» в сезоне 2017. Пользуясь возможностью, еще раз поздравляем всех с Новым годом!» – заявил генеральный директор «Автосалон-АВ».

 

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» продлило контракт о сотрудничестве с официальным импортером AUDI в Беларуси компанией «Автосалон-АВ» до конца 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Нафтан» рассчитался по долгам за 2015 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика