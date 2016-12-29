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Дюжев и Лядов выведены из состава сборной Беларуси и переведены на самоподготовку
30.12.2016 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дмитрий Дюжей и Юрий Лядов выведены из состава сборной Беларуси и переведены на самоподготовку.
«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра: первых трех этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды Республики Беларусь по биатлону и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева.
В связи с низкими показателями в ходе первых трех этапов Кубка мира Юрий Лядов также был выведен из состава сборной и перешел на самоподготовку», – сообщает официальный сайт БФБ.
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Дмитрий Дюжей и Юрий Лядов выведены из состава сборной Беларуси и переведены на самоподготовку.
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