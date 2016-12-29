Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о бюджете организации.

— Легкая атлетика — многослойный вид спорта В ходьбе мы не доходим, в прыжках не допрыгиваем. В многоборье ввалили уйму денег — как в профессиональную футбольную команду — все без толку... Может, не надо пытаться объять необъятное — лучше сконцентрироваться на дисциплинах, где у нас успехи, школа, традиции?

— Ни в коем случае! Вы сказали про многоборье и уйму денег. А я отвечу, что сегодня не многоборье, а вся легкая атлетика имеет финансирование на уровне 20 неденоминированных миллиардов. И какая это футбольная команда? Не БАТЭ же — пятая-шестая в высшей лиге. У нас очень скромные условия относительно других стран. С Россией и сравнивать бесполезно. И с немцами нам тяжело конкурировать по финансированию, и с поляками.

И в многоборье, если на то пошло, у нас есть традиции. Вспомните олимпийские медали Натальи Сазанович и Андрея Кравченко, награды Эдуарда Хямяляйнена. Стечение обстоятельств не позволило Андрею выступить в Рио. Мы внимательно следили за его подготовкой. То, что наблюдали весной, вселяло оптимизм.

Кстати, здесь мы тоже можем вернуться к теме гипотетических медалей. Парню просто не повезло. Кравченко, чемпион Европы-2014, не захотел повторять ошибки, сделанные перед Лондоном. Оставалась финишная прямая. Нужно было освоить нагрузки. И здесь усугубилась травма: четыре операции в области ахил-ла за короткое время! Человек просто ходить не может! У него слезы отчаяния, что не едет на Игры.

Технически-то можно было. Но вся карьера под угрозой. Оставляя возможность возврата в спорт, он пожертвовал Олимпиадой. Мы знаем Кравченко, он – боец. Сейчас проходит реабилитацию.

У нас в многоборье есть и серебряный призер чемпионата мира нынешнего года среди юниоров. Максим Андролойть — талантище, самородок растет. Есть еще ребята, которые могут прийти на смену. Поэтому хоронить многоборье не имеем права.

Да, есть откровенно слабые виды. Но мы сегодня в элите королевы спорта — в первой дюжине командного чемпионата Европы. Это подчеркивает развитие легкой атлетики в целом.

— Финансирование легкой атлетики — это деньги федерации?

— Нет, я пришел в нищую федерацию. Там вообще ничего не было. Сегодня мы лишь каким-то образом дополняем госфинансирование. Пусть немного — еще примерно плюс два миллиарда. Это и экипировка, и фармакология, чтобы спортсмены восстанавливались нормально, качественно, а не с помощью какой-то гадости или порой несертифицированных и некачественных препаратов.

— Сколько получает легкоатлет от госфинансирования?

— Минимальная ставка уровня чемпионов страны — четыре-пять миллионов старыми. На уровне средней зарплаты в стране или даже ниже. Дальше — больше. Я за каждого спортсмена сейчас борюсь, – заявил Девятовский.