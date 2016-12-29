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Антонио Конте: «Куртуа остается в «Челси». Он один из лучших вратарей мира, если не лучший»

30.12.2016 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Челси» Антонио Конте высказался о голкипере Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов улучшить условия контракта для бельгийца с целью удержать футболиста от перехода в «Реал».

«Не считаю важным прояснять ситуацию. Куртуа остается с нами, и это самое важное. Все остальное – спекуляции и только.

На мой взгляд, Тибо – один из лучших вратарей мира, если не лучший. В нынешнем сезоне он очень хорош. Это касается не только рук, но и игры ногами.

Думаю, он совершенный вратарь. Это эталонный голкипер», – сказал итальянец.

 
 
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Тренер «Челси» Антонио Конте высказался о голкипере Тибо Куртуа.

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