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Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии»
30.12.2016 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чезаре Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии».
Представители итальянца ведут переговоры с клубом об условиях расторжения контракта.
Пранделли проработал с «Валенсией» только три месяца. Он возглавил команду в начале октября, контракт был рассчитан до лета 2018 года.
Под руководством Пранделли «Валенсия» одержала лишь одну победу в примере. Сейчас команда занимает 17-е место.
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Чезаре Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии».
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