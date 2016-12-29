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Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии»

30.12.2016 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чезаре Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии».

Представители итальянца ведут переговоры с клубом об условиях расторжения контракта.

Пранделли проработал с «Валенсией» только три месяца. Он возглавил команду в начале октября, контракт был рассчитан до лета 2018 года.

Под руководством Пранделли «Валенсия» одержала лишь одну победу в примере. Сейчас команда занимает 17-е место.

 
 
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Чезаре Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии».

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