Чезаре Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии».

Представители итальянца ведут переговоры с клубом об условиях расторжения контракта.

Пранделли проработал с «Валенсией» только три месяца. Он возглавил команду в начале октября, контракт был рассчитан до лета 2018 года.

Под руководством Пранделли «Валенсия» одержала лишь одну победу в примере. Сейчас команда занимает 17-е место.