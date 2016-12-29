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Домрачева открыла свой интернет-магазин

30.12.2016 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева открыла свой интернет-магазин.

В ассортименте имеются: майки, толстовки, рюкзаки, кружки, блокноты и многое другое. Ознакомиться с ценами и оценить товар можно здесь.

 

 
 
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Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева открыла свой интернет-магазин.

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