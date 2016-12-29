Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших плеймейкеров мира.

Лучшим в этой категории второй год подряд признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси (199 очков).

Каталонский клуб с 2008 года доминирует в данной номинации: четыре раза приз доставался Хави, по два раза Месси и Андресу Иньесте. Лишь в 2014 году награда ушла к хавбеку «Реала» Тони Кроосу.

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 172 очка

2. Андрес Иньеста (Испания, «Барселона») – 66

3. Тони Кроос (Германия, «Реал») – 45

4. Месут Озил (Германия, «Арсенал») – 39

5. Рияд Марез (Алжир, «Лестер»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал») – 36

7. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 31

8. Поль Погба (Франция, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») – 26

9. Эден Азар (Бельгия, «Челси») – 14

10. Димитри Пайет (Франция, «Вест Хэм») – 8