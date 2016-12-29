﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

30.12.2016 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Чикаго
Дата проведения
31 декабря, 00.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Вашингтон – Бруклин
Дата проведения
31 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Бостон – Майами
Дата проведения
31 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Новый Орлеан – Нью-Йорк
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Клипперс
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Милуоки
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Детройт
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сан-Антонио – Портленд
Дата проведения
31 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Филадельфия
Дата проведения
31 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Даллас
Дата проведения
31 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-тренер минского «Динамо» Рашович возглавил «Напредак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика