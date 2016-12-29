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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» – «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи
30.12.2016 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своей площадке с «Клипперс», «Голден Стэйт» примет «Даллас».
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