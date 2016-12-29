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Экс-тренер минского «Динамо» Рашович возглавил «Напредак»
30.12.2016 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-тренер минского «Динамо» Вук Рашович возглавил «Напредак».
«Напредак» занимает четвертое место в высшей лиге чемпионата Сербии. На счету клуба 35 очков после 21 матча. Лидирует «Црвена Звезда» – 54 балла после 21-го тура.
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Экс-тренер минского «Динамо» Вук Рашович возглавил «Напредак».
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