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Китайцы хотели выкупить Роналду у "Реала" за €300 млн

30.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Один из китайских клубов готов был заплатить 300 миллионов евро мадридскому "Реалу" за переход португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sky Sport.

Китайцы хотели выкупить Роналду у "Реала" за €300 млн
© AFP/ LAURA BUCKMAN
Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом современности

Накануне китайский "Шанхай Шэньхуа" объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Карлосом Тевесом. По информации СМИ, футболист стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой порядка 40 миллионов евро за сезон.

"Из Китая было предложение в 300 миллионов евро "Реалу" и более чем 100 миллионов евро в год самому игроку. Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь", — сказал заявил агент португальца Жорже Мендеш.

Роналду выступает за испанский клуб с 2009 года, по два раза выиграв с ним Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и по разу победив в чемпионате и Суперкубке Испании. В нынешнем сезоне он был удостоен награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года, а также стал обладателем "Золотого мяча".

 
Теги: Минск
 
 
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Португалец, по словам его агента, не покинул "сливочных", потому что деньги - это еще не все.

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