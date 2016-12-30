﻿﻿ Кубок Шпенглера: минское "Динамо" проиграло канадцам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок Шпенглера: минское "Динамо" проиграло канадцам

30.12.2016 20:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" уступил в полуфинальном матче сборной Канаде, составленной из игроков, выступающих в европейских чемпионатах, со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Встреча прошла в пятницу на "Валиант Арене". В составе победителей отметились Марк-Антуан Пульо (8-я минута), Крис Дидоменико (15) и Чей Геноуэй (53). За "зубров" забивали Андрей Степанов (22) и Мэтт Эллисон (56).

В финале турнира сборная Канады 31 декабря сыграет с победителем матча "Лугано" — "Давос".    

Минское "Динамо" во второй раз принимало участие в турнире, в 2009-м белорусская команда становилась победителем Кубка Шпенглера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце матча "динамовцы" реализовали большинство, однако затем сравнять счет подопечные Крэйга Вудкрофта не успели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" проиграло в полуфинале Кубка Шпенглера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика