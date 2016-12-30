МИНСК, 29 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" уступил в полуфинальном матче сборной Канаде, составленной из игроков, выступающих в европейских чемпионатах, со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Встреча прошла в пятницу на "Валиант Арене". В составе победителей отметились Марк-Антуан Пульо (8-я минута), Крис Дидоменико (15) и Чей Геноуэй (53). За "зубров" забивали Андрей Степанов (22) и Мэтт Эллисон (56).

В финале турнира сборная Канады 31 декабря сыграет с победителем матча "Лугано" — "Давос".

Минское "Динамо" во второй раз принимало участие в турнире, в 2009-м белорусская команда становилась победителем Кубка Шпенглера.