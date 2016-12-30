﻿ Минское "Динамо" проиграло в полуфинале Кубка Шпенглера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское "Динамо" проиграло в полуфинале Кубка Шпенглера

30.12.2016 19:41 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 30 декабря. Хоккеисты минского "Динамо" завершили выступление на Кубке Шпенглера в Давосе (Швейцария), проиграв 30 декабря в полуфинале сборной Канады — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили: 0:1 — Марк-Антуан Пульо (7.07, ассистенты — Джейкоб Микфликер, Крис Дидоменико), 0:2 — Крис Дидоменико (14.03, в большинстве, Максим Норо), 1:2 — Андрей Степанов (21.44, в большинстве, Фредрик Петтерссон), 1:3 — Чарльз Джиновэй (52.29), 2:3 — Мэтт Эллисон (55.16, в большинстве 5 на 3, Дмитрий Коробов, Евгений Ковыршин).

Канадская сборная составлена из игроков, выступающих в Европе. "Динамо" выиграло у нее в групповом раунде 26 декабря — 7:4.

Белорусский клуб во второй раз участвовал в Кубке Шпенглера. Дебют в 2009 году завершился завоеванием трофея.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 декабря. Хоккеисты минского "Динамо" завершили выступление на Кубке Шпенглера в Давосе (Швейцария), проиграв 30 декабря в полуфинале сборной Канады...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Пранделли ушел с поста тренера «Валенсии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика