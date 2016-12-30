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Минское "Динамо" проиграло в полуфинале Кубка Шпенглера
30.12.2016 19:41 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 30 декабря. Хоккеисты минского "Динамо" завершили выступление на Кубке Шпенглера в Давосе (Швейцария), проиграв 30 декабря в полуфинале сборной Канады — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).
Шайбы забросили: 0:1 — Марк-Антуан Пульо (7.07, ассистенты — Джейкоб Микфликер, Крис Дидоменико), 0:2 — Крис Дидоменико (14.03, в большинстве, Максим Норо), 1:2 — Андрей Степанов (21.44, в большинстве, Фредрик Петтерссон), 1:3 — Чарльз Джиновэй (52.29), 2:3 — Мэтт Эллисон (55.16, в большинстве 5 на 3, Дмитрий Коробов, Евгений Ковыршин).
Канадская сборная составлена из игроков, выступающих в Европе. "Динамо" выиграло у нее в групповом раунде 26 декабря — 7:4.
Белорусский клуб во второй раз участвовал в Кубке Шпенглера. Дебют в 2009 году завершился завоеванием трофея.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 30 декабря. Хоккеисты минского "Динамо" завершили выступление на Кубке Шпенглера в Давосе (Швейцария), проиграв 30 декабря в полуфинале сборной Канады...
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