В очередном туре шведской «Элитсерии» «Векше» на своем льду обыграл «Шеллефтео» (5:2).

Отметим, что в составе хозяев дебютировал экс-игрок минского «Динамо» Ник Бэйлен. На счету хоккеиста два ассиста и заброшенная шайба. Защитник завершил поединок с показателем полезности «0», айстайм составил 20:34.

Кроме того, Бэйлен был признан первой звездой матча.