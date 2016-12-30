﻿ «Векше» – «Шеллефтео». Бэйлен набрал три очка в дебютном матче. 21.by
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«Векше» – «Шеллефтео». Бэйлен набрал три очка в дебютном матче

31.12.2016 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном туре шведской «Элитсерии» «Векше» на своем льду обыграл «Шеллефтео» (5:2).

Отметим, что в составе хозяев дебютировал экс-игрок минского «Динамо» Ник Бэйлен. На счету хоккеиста два ассиста и заброшенная шайба. Защитник завершил поединок с показателем полезности «0», айстайм составил 20:34.

Кроме того, Бэйлен был признан первой звездой матча.

 

 
 
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В очередном туре шведской «Элитсерии» «Векше» на своем льду обыграл «Шеллефтео» (5:2).

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