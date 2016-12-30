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Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Раузи
31.12.2016 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 207, главным событием которого стал бой между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-чемпионкой Рондой Раузи.
Нуньес нокаутировала Ронду в первом раунде.
Для Раузи это второе подряд поражение в карьере. Ранее она не исключала, что завершит карьеру в случае неудачи в бою с Нуньес.
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В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 207, главным событием которого стал бой между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-чемпионкой Рондой Раузи.
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