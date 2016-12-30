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Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Раузи

31.12.2016 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 207, главным событием которого стал  бой между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-чемпионкой Рондой Раузи.

Нуньес нокаутировала Ронду в первом раунде.

Для Раузи это второе подряд поражение в карьере. Ранее она не исключала, что завершит карьеру в случае неудачи в бою с Нуньес.

 

 
 
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В Лас-Вегасе прошел турнир UFC 207, главным событием которого стал бой между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес и экс-чемпионкой Рондой Раузи.

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