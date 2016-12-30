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Брисбен (WTA). Саснович проиграла во втором круге квалификации
31.12.2016 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брисбен, Австралия (WTA)
Призовой фонд: 890 100 долларов
Квалификация
Одиночный разряд, второй круг
Александра Саснович (Беларусь) – Эйша Мухаммед (США) – 3:6, 6:7 (5:7)
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Брисбен, Австралия (WTA) Призовой фонд: 890 100 долларов Квалификация Одиночный разряд, второй круг Александра Саснович (Беларусь) – Эйша Мухаммед (США) – 3:6, 6:7 (5:7) .
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