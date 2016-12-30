Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Сток Сити», «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» и другие матчи
Размер текста:
A
A
A
Сегодня матчем «Халла» и «Эвертона» откроется 19-й тур чемпионата Англии. 31 декабря «Челси» примет «Сток Сити», «МЮ» – «Мидлсбро», «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» дома в последнем матче 2016 года примет «Манчестер Сити».
1 января тур завершится играми «Тоттенхэм» – «Уотфорд» и «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
19-й тур
Дата проведения
30 декабря, 23.00,
«Кей Си Стэдиум»
Голы:
1:0 –
6
,
Доусон
1:1 –
45, автогол ,
Маршалл
2:1 –
65 ,
Снодграсс
2:2 –
84 .
Баркли
Халл –
, Маршалл , Магуайр , Доусон , Дэвис , Аль-Мухаммади , Снодграсс ( Мейлер , 56), Клукас , Ливермор , Робертсон ( Диоманде , 85), Хаддлстоун .
Мбокани
Эвертон –
, Роблес , Коулмэн , Джагелка , Уильямс , Бейнс , Гуйе ( Бэрри , 66), Дэвис ( Валенсия , 74), Кэлверт-Льюин , Баркли ( Миральяс , 87), Фунес Мори .
Лукаку
Предупреждения:
(60), Джагелка
(62), Аль-Мухаммади
(75), Дэвис
(83). Магуайр
Дата проведения
31 декабря, 20.30,
«Энфилд»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня матчем «Халла» и «Эвертона» откроется 19-й тур чемпионата Англии.
Потасовку железнодорожников на корпоративе в Лунинце разгоняли с помощью слезоточивого газа
12:38,
Tut.by
В Минске из-за масштабной аварии парализовано движение транспорта по проспекту Независимости
19:17,
Tut.by
Дипломатов США вышлют из РФ, запретят пользоваться дачей и складом
13:53,
Sputnik Беларусь
Домрачева открыла свой интернет-магазин
19:37,
Tribuna.com
На трассе М1 грузовик насмерть сбил водителя, который вышел осмотреть свой автомобиль
17:54,
Tut.by
"Если у тебя миллион долларов доход, поделись". Президент призвал заняться благотворительностью
12:25,
Tut.by
TUT.BY сравнил главные елки в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и Витебске. Где лучше?
15:48,
Tut.by
Кобяков о 500-долларовой зарплате: Главное — организовать сам процесс, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы
17:28,
БелаПАН
Украинские журналисты провели свое расследование убийства Шеремета
14:21,
БДГ
Дороже на 11,5 млрд российских рублей. Совмин согласовал новую смету строительства БелАЭС
13:50,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Повысится пенсионный возраст, вырастут штрафы и "коммуналка". Что меняется с 1 января 30.12.2016,
Tut.by
Потасовку железнодорожников на корпоративе в Лунинце разгоняли с помощью слезоточивого газа 30.12.2016,
Tut.by
В Минске из-за масштабной аварии парализовано движение транспорта по проспекту Независимости 30.12.2016,
Tut.by
Консенсус-прогноз. Сколько будет стоить доллар в конце 2017 года? Мнения шести экспертов 30.12.2016,
Tut.by
Дипломатов США вышлют из РФ, запретят пользоваться дачей и складом 30.12.2016,
Sputnik Беларусь
От Михалка до фрик-танцовщиц: как прошли корпоративы белорусских IT-компаний 30.12.2016,
Tut.by
Построил забор, сделал ремонт. Бывшего чиновника из Глубокого подозревают в получении взятки 30.12.2016,
Tut.by
Комментарии