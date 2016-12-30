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Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Сток Сити», «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» и другие матчи

31.12.2016 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня матчем «Халла» и «Эвертона» откроется 19-й тур чемпионата Англии. 31 декабря «Челси» примет «Сток Сити», «МЮ» – «Мидлсбро», «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» дома в последнем матче 2016 года примет «Манчестер Сити».

1 января тур завершится играми «Тоттенхэм» – «Уотфорд» и «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

19-й тур

Халл – Эвертон 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
30 декабря, 23.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6 Доусон, 1:1 – 45, автогол Маршалл, 2:1 – 65 Снодграсс, 2:2 – 84 Баркли.
ХаллМаршалл, Магуайр, Доусон, Дэвис, Аль-Мухаммади, Снодграсс, Мейлер (Клукас, 56), Ливермор, Робертсон, Диоманде (Хаддлстоун, 85), Мбокани.
ЭвертонРоблес, Коулмэн, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе, Бэрри (Дэвис, 66), Валенсия (Кэлверт-Льюин, 74), Баркли, Миральяс (Фунес Мори, 87), Лукаку.
Предупреждения:
Джагелка (60), Аль-Мухаммади (62), Дэвис (75), Магуайр (83).
Челси – Сток Сити
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Мидлсбро
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Бернли – Сандерленд
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Вест Хэм
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Вест Бромвич
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Суонси – Борнмут
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Манчестер Сити
Дата проведения
31 декабря, 20.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Уотфорд – Тоттенхэм
Дата проведения
1 января, 16.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Кристал Пэлас
Дата проведения
1 января, 19.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 
 
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Сегодня матчем «Халла» и «Эвертона» откроется 19-й тур чемпионата Англии.

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