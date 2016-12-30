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Арсен Венгер: «Нынешний сезон в АПЛ разочаровывает во всех отношениях»

31.12.2016 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о текущем чемпионате Англии.

«Турнир с участием лучших тренеров мира прошел половину пути, но он разочаровывает во всех отношениях. Ожидалось, что этот сезон станет исключительным, но матчей, которыми так славится Англия, пока не было. Хотя раньше сезон в АПЛ всегда запоминался двумя-тремя чрезвычайно зрелищными играми. Надеюсь, в этом плане все еще впереди, в том числе у «Арсенала».

На клубах АПЛ лежит ответственность в том, чтобы повышать уровень зрелищности чемпионата. Здесь крутится очень много денег, каждый матч становится важным, тренеры подвергаются давлению и стараются прежде всего не проиграть.

Все клубы в АПЛ обладают высоким мастерством. Да, есть разница между грандами и клубами послабее, поэтому последние проводят больше времени в обороне. Но у нас работают лучшие тренеры в мире, и я уверен, что будет больше матчей, когда команды перестанут применять выжидательную тактику и станут чаще атаковать, чем обороняться», – сказал Венгер.

После 18 туров «Арсенал» занимает в таблице АПЛ 4-е место.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о текущем чемпионате Англии.

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