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Крэйг Вудкрофт: «В матче против Канады больше результата я разочарован только судейством»

31.12.2016 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча со сборной Канады (2:3).

– Я очень разочарован результатом игры. Наверное, больше результата я разочарован только судейством в матче. Я думаю, что действия арбитров имели огромное влияние на ход игры. Судейство не позволило нам играть в нашем стиле.  Только в первом периоде они выписали нам шесть удалений! А соперникам штрафа так и не дали.

Арбитры здорово выключили нас в первой двадцатиминутке. Они не давали нам играть в наш хоккей. Во втором периоде у нас стало получаться играть в свой хоккей, но арбитры делали все, чтобы сломать нам игру. Я не хочу использовать это как оправдание, но это определенно в очень большой степени повлияло на результат матча. Клуб жертвует временем на отдых, приезжает на турнир в Швейцарию и все, что мы хотели увидеть – это дух честных соревнований. Не думаю, что мы видели честную игру в этом матче.

– На турнире оба новичка сыграли свои первые матчи за «зубров», что можете о них сказать сейчас?

– Оба парня были полезны в этих матчах. Мы просто хотели дать им время втянуться в нашу игру, перед тем, как нам предстоит продолжить выступление в КХЛ, что является нашей приоритетной задачей.

Аарон сыграл уже два матча и в обоих играх здорово действовал во многих моментах. Фредрик был какое-то время вне игры, поэтому очень важно сейчас дать ему возможность набрать кондиции и приспособиться к нашей скорости и нашей системе игры.

– Марк-Андре Граньяни не сыграл на турнире ни одного матча. С чем это связано?

– Он боролся с небольшим повреждением нижней части тела, которое его беспокоило уже какое-то время.  Мы решили, что для него будет лучше отдохнуть какое-то время, чтобы дать возможность поскорее восстановиться. Надеемся, что он вернется в состав к матчу против СКА.

– Давайте завершим наши интервью в этом году какими-нибудь теплыми словами для наших болельщиков…

– Конечно, вот что я скажу. Для меня, как человека, который не так давно пришел в клуб и переехал в Минск, большая честь представлять клуб «Динамо-Минск» и всю Беларусь на различных соревнованиях. Больше всего в Минске мне нравится то, какую роль хоккей играет в жизни города. И мы ставим своей целью радовать своей игрой болельщиков и всю страну.

Именно для этого мы надеваем джерси и выходим на матч. Для нас это большая честь. Мы очень ценим вашу поддержку. Желаю всем счастливого Нового года и Рождества! Увидимся третьего января на «Минск-Арене»! – заявил Вудкрофт.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча со сборной Канады (2:3).

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