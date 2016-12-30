Центровой УНИКСа Артем Параховский назвал причины победы в матче Евролиги с «Панатинаикосом» (83:81) и выразил радость, что игры турнира показывают на канале «Беларусь 5».

«Начали третью четверть как-то неуверенно. Там опять был отрыв в 12 очков. Но тренер поставил нам конкретную задачу, и мы перестроили игру в защите. В первой половине у нас не получалось прежде всего в обороне, и эти корректировки сыграли большую роль в том, что мы смогли отыграться.

Белорусский канал стал показывать матчи УНИКСа? Да, близкие мне говорят, что смотрят матчи по «Беларусь 5». Это очень приятно. Телеканал транслирует игры не только УНИКСа, но и «Бамберга», где играет Владимир Веремеенко. Большой плюс для нашей страны, что люди могут смотреть качественный баскетбол», – приводит слова Параховского «БИЗНЕС Online».