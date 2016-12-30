Тренер Владимир Крикунов поделился мыслями о работе с «Автомобилистом».

«У команды кое-что стало получаться. Мы понемножку начали играть. Хотелось бы, чтобы «Автомобилист» попал в восьмерку. К этому надо ответственно отнестись, от зоны плей-офф мы не так далеко.

Будем надеяться, что удастся выполнить поставленную цель и как всегда, когда я работаю, выйти в плей-офф. В конце уходящего года я подписал контракт на будущий сезон. Думаю, это будет мой последний тренерский контракт. Хотя никогда не говори «никогда», – сказал Крикунов.