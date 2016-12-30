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Владимир Крикунов: «Думаю, контракт с «Автомобилистом» – последний в моей тренерской карьере»
31.12.2016 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Владимир Крикунов поделился мыслями о работе с «Автомобилистом».
«У команды кое-что стало получаться. Мы понемножку начали играть. Хотелось бы, чтобы «Автомобилист» попал в восьмерку. К этому надо ответственно отнестись, от зоны плей-офф мы не так далеко.
Будем надеяться, что удастся выполнить поставленную цель и как всегда, когда я работаю, выйти в плей-офф. В конце уходящего года я подписал контракт на будущий сезон. Думаю, это будет мой последний тренерский контракт. Хотя никогда не говори «никогда», – сказал Крикунов.
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Тренер Владимир Крикунов поделился мыслями о работе с «Автомобилистом».
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