Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский подвел итоги сезона.

– Ясно, что итоги двойственны – одно дело начинать сезон с подготовительного периода и вести команду весь год, другое дело – принимать команду в его середине, когда она, мягко говоря, была не в лучших кондициях. С одной стороны, я считаю, что нам удалось «подремонтировать» самолет, не сажая его на взлетную полосу.

Да, в начале у нас была «турбулентность», не могли выиграть, но это естественно – когда резко увеличивается объем тренировочной работы, интенсивность, то все логично. Некоторые матчи приходилось проводить на фоне больших нагрузок, и я видел, что ребятам было сложно, но главное, что они терпели и принимали мои требования. Мы смогли подняться на нужную высоту. Да, она не чемпионская, но призовая.

Решающим оказался матч против «Шахтера», решающим за второе место, и в том состоянии, что была команда в то время, можно оправдать результат тем, что мы не готовились целенаправленно к играм против горняков и борисовчан, а вели работу с прицелом на весь второй круг. Поэтому матчи против лидеров получились не такими убедительными. Хотя в матче против «Шахтера» мы превзошли соперника по всем показателям: количество моментов, скоростные показатели, процент брака – но это футбол, как иногда говорят, случился не наш день.

Нашими главными задачами являлись выход в весеннюю стадию Кубка Беларуси и путевка в еврокубки, хотя в этом сезоне, конечно же, хотелось бы в этих самых еврокубках пройти как можно дальше. Но мы играли в Лиге Европы с «чистого листа» и получилось, как получилось. С основными задачами мы справились, плюс выдали неплохую беспроигрышную серию. Самое главное – команда восприняла мои требования.

– В вашем тренерском штабе замена: место тренера вратарей займет Андрей Ашихмин. С чем связано это решение?

– Тренерский штаб формируется мной, и не происходило никакого навязывания каких-то кандидатур со стороны руководства. Да, произошла замена тренера вратарей – это мое личное восприятие ситуации по вратарям. Насколько это решение верное – покажет сезон. Есть определенные нюансы, но они чисто профессиональные и их озвучивать я не стану.

– Вы отмечали, что после вашего прихода команда получила сильные нагрузки. Не боялись перегрузить команду?

– Человеческий организм при правильном контроле может выдержать многое. Я через это проходил, другие тоже, поэтому самая главная проблема в этом случае – это вера. Главное, чтобы ребята верили в себя и свои силы. Опять-таки критерий оценки – результат: если он есть, значит, все сделали правильно.

Результат приходит только тогда, когда нет сопротивления нагрузкам. Поэтому сейчас предстоит еще более сложный подготовительный период, и самое главное – убедить ребят, что они смогут принять нагрузки. Тяжелую работу трудно полюбить, но только через нее ты сможешь выйти на новый уровень, – сказал Боровский.