Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о перспективах Артема Быкова и Глеба Рассадкина в команде.

– Почему Нойок не сразу подписал контракт?

– Когда у тебя меняется значительная часть состава, то тренеру хочется взять на замену такого же, как Удожи или Стасевич, например. Нойок уступает в классе этим футболистам, но в чем его плюс – он сумел перетерпеть и не обидеться на то, что его не сразу взяли. В любом случае, Рашович хотел иметь еще лучших игроков, чем те, кто ушли, ну или хотя бы равнозначных. Но нам удалось убедить его в том, что Нойок нам нужен. Думаю, мы не ошиблись.

– Летом в команду пришел Будник, и Роткович окончательно потерял место в составе. Смог ли Женя заменить Луку?

– Все-таки Будник и Роткович – игроки немного разной манеры игры, поэтому нельзя говорить о том, смог ли Будник заменить Ротковича. Однако те задачи, которые ставились черногорцу, Евгений выполнил лучше, поэтому он и играл больше. Лука всегда хорош в тех моментах, когда у ворот соперника есть суматоха, и в этих случаях срабатывает его голевое чутье. Те голы, которые он забивал – именно эта ситуация.

Во втором круге, когда «Динамо» изменило атакующий стиль игры, он не смог выполнять мои требования, а ждать, когда он начнет с ними справляться – у нас на это не было времени. Плюс Будник немного лучше работал в обороне. Поэтому мы сделали ставку на Хващинского и Будника, и здесь, думаю, что мы тоже не ошиблись.

– Остроух после вашего прихода сыграл совсем немного, но контракт вы решили продлить.

– Юра обладает некоторыми хорошими качествами. Он игрок, который хочет результата всегда, который хочет забивать. Были моменты, когда он, играя слева, перемещался на правый фланг, и с его передач забивались голы. У него и удар хороший, и передача, но, к сожалению, пока он этим мало пользуется.

Будем надеяться на подготовительный период, закладывать фундамент на весь сезон, поддерживать форму в середине сезона. Исходя из его качеств, надеемся, что он сможет их развить и реализовать себя на поле.

– Линия атаки сейчас выглядит наиболее проблемной – осталось всего два футболиста, да и у Рассадкина были проблемы в этом сезоне.

– Хващинский, да, плюс подписание Сароки. Также мы рассматриваем еще одного белорусского нападающего и планируем подписать его в команду. В ближайшее время, думаю, ситуация по ним должна проясниться. Поэтому у нас должно быть три опытных белоруса.

Да, хотелось бы иметь еще и иностранца, и варианты были, но пока руководство ограничило нам легионерскую квоту. Хотя, может быть, к еврокубкам мы рассмотрим этот вопрос заново. Плюс, конечно же, не стоит забывать про молодежь, посмотрим, как они вольются в команду.

– А Рассадкин?

– Он и Быков пока не хотят подписывать контракты на тех условиях, что предлагает клуб. Их будущее под большим вопросом, – сказал Боровский.