﻿ Жозе Моуринью: «У Месси и Роналду много пенальти. У Ибрагимовича 1 в 18 матчах. Здесь непросто забивать». 21.by
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Жозе Моуринью: «У Месси и Роналду много пенальти. У Ибрагимовича 1 в 18 матчах. Здесь непросто забивать»

31.12.2016 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил игру форварда Златана Ибрагимовича с игрой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Очевидно, что травма Ибрагимовича стала бы катастрофой, но это футбол. Его голы – не сюрприз для меня.

В Испании у Месси и Роналду много пенальти, с которых можно забить. Они феноменальные игроки с большим количеством пенальти для забивания голов.

Здесь у Златана один пенальти в 18 матчах. Непросто забивать голы.

Мы не собираемся покупать еще одного форварда в январе. У нас есть Златан, Руни, Рэшфорд и Марсьяль, который тоже способен играть «девятку» в иной манере.

У нас в команде 24 игрока. Знаю, что у нас много турниров, но где форвард такого класса, чтобы приехать и играть за «МЮ»? Где такой нападающий, которого бы еще и отпустил клуб?

Это не вопрос январского рынка. Возможно, он для летнего рынка», – сказал Моуринью.

 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил игру форварда Златана Ибрагимовича с игрой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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