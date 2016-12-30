|
Кубок Шпенглера. Финал. Сборная Канады обыграла «Лугано»
31.12.2016 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Давосе прошел финальный матч Кубка Шпенглера.
Кубок Шпенглера
Финал
Лугано Швейцария – сборная Канады – 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)
1:0 – 1 Бюрглер (Закриссон) ГБ
1:1 – 7 Геноуэй (Спэлинг)
1:2 – 21 Пульо (Микфликер, Дидоменико)
1:3 – 23 Эммертон (Парлетт) ГМ
1:4 – 38 Рэймонд (Эббетт)
2:4 – 45 Бюрглер (Висневски) ГБ
2:5 – 60 Спэлинг ПВ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Давосе прошел финальный матч Кубка Шпенглера.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии