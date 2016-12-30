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Кубок Шпенглера. Финал. Сборная Канады обыграла «Лугано»

31.12.2016 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Давосе прошел финальный матч Кубка Шпенглера. 

Кубок Шпенглера

Финал

Лугано Швейцария – сборная Канады – 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)

1:0 – 1 Бюрглер (Закриссон) ГБ

1:1 – 7 Геноуэй (Спэлинг)

1:2 – 21 Пульо (Микфликер, Дидоменико)

1:3 – 23 Эммертон (Парлетт) ГМ

1:4 – 38 Рэймонд (Эббетт)

2:4 – 45 Бюрглер (Висневски) ГБ

2:5 – 60 Спэлинг ПВ

 
 
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В Давосе прошел финальный матч Кубка Шпенглера.

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