Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к деньгам.

«Моя цель – оставаться на своем уровне. У меня осталось еще несколько лет для игры в футбол.

Я подписал отличные контракты с Nike и с «Реалом». Рад, что подписал такие большие сделки в таком возрасте. Это невероятно, это придаст мне мотивацию работать еще больше и оставаться на своем уровне.

Для меня деньги – не самое главное. Я стремлюсь к ним только как средству, которое позволяет быть независимым и чувствовать себя комфортно после завершения карьеры», – сказал Роналду в эфире ONE TV.