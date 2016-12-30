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Криштиану Роналду: «Для меня деньги не главное, но они позволяют быть независимым»

31.12.2016 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к деньгам.

«Моя цель – оставаться на своем уровне. У меня осталось еще несколько лет для игры в футбол.

Я подписал отличные контракты с Nike и с «Реалом». Рад, что подписал такие большие сделки в таком возрасте. Это невероятно, это придаст мне мотивацию работать еще больше и оставаться на своем уровне.

Для меня деньги – не самое главное. Я стремлюсь к ним только как средству, которое позволяет быть независимым и чувствовать себя комфортно после завершения карьеры», – сказал Роналду в эфире ONE TV.

 

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к деньгам.

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