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«Реал» и «Барселона» интересуются Дибалой

31.12.2016 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Испании.

Несмотря на то, что 23-летний аргентинец продлил контракт с туринцами до 2021 года, футболист все же может сменить команду летом.

Интерес к Дибале проявляют и «Реал», и «Барселона». Вероятно, игроку придется выбирать именно между этими клубами.

 

 
 
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Испании.

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