Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Испании.

Несмотря на то, что 23-летний аргентинец продлил контракт с туринцами до 2021 года, футболист все же может сменить команду летом.

Интерес к Дибале проявляют и «Реал», и «Барселона». Вероятно, игроку придется выбирать именно между этими клубами.